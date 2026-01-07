Ричмонд
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара введут маркировку

В России могут ввести новую маркировку продуктов с указанием уровня сахара и соли и предупреждением об их избытке. Об этом написано в поручение правительства.

Производители должны уменьшить содержание сахара и соли в продуктах, если их слишком много.

«Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки», — передают РИА Новости со ссылкой на правительство. Инициатива призвана побудить производителей и поставщиков уменьшать содержание сахара и соли в продуктах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахара в четыре раза больше нормы. А соли — почти в 2,5 раза больше рекомендуемых показателей.