Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ под Харьковом уничтожили 4 расчёта БПЛА ВСУ

Российские войска в Харьковской области уничтожили 4 расчёта БПЛА ВСУ, которые наносили удары по Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В Золочевском районе Харьковской области обнаружено и ликвидировано 4 расчёта БПЛА Вооружённых сил Украины, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Ими оказались подразделения роты БпЛА 58 омпбр, называющие себя “Мамкина черешня”», — отмечается в сообщении.

После уничтожения интенсивность атак со стороны противника по территории Белгородской области существенно снизилась.

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в районе Волчанска. По позициям ВСУ интенсивно работают расчёты «Солнцепеков», поражая живую силу. Кроме того, российские самолёты результативно поразили пункты дислокации украинских войск в тыловых районах. Отмечается, что ВСУ наращивают интенсивность ударов БПЛА, в том числе по гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что расчёты БПЛА ВС РФ нанесли удары по блиндажам противника у Красноармейска.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше