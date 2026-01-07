В Золочевском районе Харьковской области обнаружено и ликвидировано 4 расчёта БПЛА Вооружённых сил Украины, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
«Ими оказались подразделения роты БпЛА 58 омпбр, называющие себя “Мамкина черешня”», — отмечается в сообщении.
После уничтожения интенсивность атак со стороны противника по территории Белгородской области существенно снизилась.
Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в районе Волчанска. По позициям ВСУ интенсивно работают расчёты «Солнцепеков», поражая живую силу. Кроме того, российские самолёты результативно поразили пункты дислокации украинских войск в тыловых районах. Отмечается, что ВСУ наращивают интенсивность ударов БПЛА, в том числе по гражданскому населению.
Ранее сообщалось, что расчёты БПЛА ВС РФ нанесли удары по блиндажам противника у Красноармейска.