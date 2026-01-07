Боец из Осинского района Дмитрий Касьянов погиб на СВО

После службы в армии он жил и работал в Улан-Удэ, занимая различные должности в коммерческих организациях. В августе 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО, где служил старшим стрелком. Дома героя ждали второклассница дочь и жена. Военнослужащего проводят в последний путь 8 января в родном селе Обуса.