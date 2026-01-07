Ричмонд
Боец из Осинского района Дмитрий Касьянов погиб на СВО

Защитника Отечества не стало 4 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Олинский район. Как сообщили в администрации района, уроженец села Обуса героически погиб на СВО. Защитника Отечества не стало 4 ноября 2025 года при выполнении поставленной задачи.

— Детство провел в селе Обуса, где окончил школу с серебряной медалью. Продолжил образование в Иркутском государственном университете, выбрав исторический факультет. Прошел службу в Вооруженных силах Российской Федерации, служив два года в городе Самара, — поделились в администрации.

После службы в армии он жил и работал в Улан-Удэ, занимая различные должности в коммерческих организациях. В августе 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО, где служил старшим стрелком. Дома героя ждали второклассница дочь и жена. Военнослужащего проводят в последний путь 8 января в родном селе Обуса.