Губернатор объяснил ограничение мобильной связи на Камчатке

Солодов сообщил, что с 31 декабря наблюдаются перебои с мобильным интернетом в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. Он также отметил стратегическую значимость Камчатки и актуальность угрозы атак беспилотников для всей страны, а не только для её западных регионов. Губернатор заверил, что ограничения будут отменены, как только позволит оперативная обстановка.