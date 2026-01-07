Губернатор объяснил ограничение мобильной связи на Камчатке

«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты Минобороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — написал он в своём Telegram-канале.
Солодов сообщил, что с 31 декабря наблюдаются перебои с мобильным интернетом в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе. Он также отметил стратегическую значимость Камчатки и актуальность угрозы атак беспилотников для всей страны, а не только для её западных регионов. Губернатор заверил, что ограничения будут отменены, как только позволит оперативная обстановка.
Ранее сообщалось, что за рождественскую ночь расчёты ПВО сбили 32 украинских дрона над регионами России и Чёрным морем. В частности, пять беспилотников были перехвачены над Чёрным морем, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией.
