?? «Газета.Ru» рассказывает о самых ожидаемых анонсах от Apple в 2026 году

Складной iPhone, самый дешевый MacBook с чипом от смартфона, а также AirPods с камерами для распознавания жестов — вот чем, по слухам, Apple собирается удивлять в 2026 году. «Газета.Ru» рассказывает, что уже известно об этих, а также о других продуктах компании, которые всем только предстоит увидеть.