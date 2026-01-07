Выяснилось, что теннисист Медведев уверенно прошел второй круг в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Брисбене, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо.
Встреча второго круга завершилась в двух сетах — 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который посеян на турнире под первым номером. Матч прошел без затяжных розыгрышей и сенсаций: Медведев с первых геймов взял игру под контроль и не позволил сопернику навязать борьбу.
В следующем раунде россиянин сыграет с победителем противостояния между поляком Камилем Майхшаком и американцем Рейлли Опелкой.
Даниилу Медведеву 29 лет. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает 13-е место. На его счету 21 титул ATP в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен провел 16 недель в статусе первой ракетки мира. В составе сборной России он выигрывал Кубок ATP и Кубок Дэвиса в 2021 году. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, победу сумел одержать на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. Действующим победителем соревнований является чех Иржи Легечка.
