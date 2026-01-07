Его главная задача — выжить: В Хабаровском крае спасают истощённого тигрёнка-сироту

Тигрёнка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира. Как сообщили ветеринары, у животного нет травм, но диагностирована крайняя степень истощения и воспаление внутренних органов. По словам начальника Управления охотничьего хозяйства края Юрия Колпака, следов взрослой тигрицы на месте обнаружения не нашли. Вероятно, самка оставила потомство в логове и не вернулась с охоты, после чего котята самостоятельно отправились на поиски пищи.