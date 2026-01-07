Его главная задача — выжить: В Хабаровском крае спасают истощённого тигрёнка-сироту

Тигрёнка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира. Как сообщили ветеринары, у животного нет травм, но диагностирована крайняя степень истощения и воспаление внутренних органов. По словам начальника Управления охотничьего хозяйства края Юрия Колпака, следов взрослой тигрицы на месте обнаружения не нашли. Вероятно, самка оставила потомство в логове и не вернулась с охоты, после чего котята самостоятельно отправились на поиски пищи.
За содержание и лечение тигрёнка полностью отвечает Центр «Амурский тигр». Для животного оборудовали тёплое место, обеспечили питание, питьё и витамины. Состояние тигрицы, за которой круглосуточно наблюдает ветеринарный врач Иван Шахов, постепенно улучшается: она набирает вес и проявляет активность.
Однако, как отмечает генеральный директор Центра Сергей Арамилев, несмотря на положительную динамику, преждевременно делать прогнозы о полном выздоровлении. При этом специалисты уверены, что в дикую природу это животное уже не вернётся — главной задачей остаётся спасение его жизни.
Ранее в Приморском крае был зафиксирован случай появления амурского тигра на проезжей части. Инцидент произошёл в районе Подъяпольска, где животное было снято на видео. Данное событие стало очередным подобным за последнее время: до этого хищник был замечен на дороге в Артёмовском округе, неподалеку от посёлка Заводской, где он пересёк путь автомобилю.
