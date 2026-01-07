Ричмонд
В Семикаракорске подростка сбила машина, когда он перебегал дорогу вне перехода

В Семикаракорске 14-летнего подростка сбила «Нива», когда он перебегал дорогу вне перехода.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске на улице Королева, 1а водитель автомобиля «Нива» сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, подросток пересекал проезжую часть слева направо в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

— Несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 17:30. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе детали дорожной обстановки на участке.

В Госавтоинспекции напомнили, что переходить дорогу нужно только в установленных местах и предварительно убедившись в безопасности, особенно в темное время суток и вблизи перекрестков и переходов.

