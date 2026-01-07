Виновника хабаровского ДТП забросали снегом от злости

В Хабаровске участники мелкого ДТП не поделили дорогу и решили выяснить отношения в «снежном бою». Каждый считался себя правым и был не намерен уступать проезд на Бурейской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По рассказам очевидцев, все началось со словесно перепалки, между водителем Honda Fit и другими автомобилистами. Нарушитель, посчитав, что его должны были пропустить, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, преградив путь и парализовав движение. Тогда прохожие и автолюбители попытались его переубедить сначала разговорами, а после забрасыванием снегом от безысходности.
При этом участок, что ведет к детскому саду, давно качественно не чистили, отчего ежедневно проезд затруднен, а у многих жителей сдают нервы.