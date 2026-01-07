Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновника хабаровского ДТП забросали снегом от злости

В Хабаровске мелкое ДТП переросло в снежную потасовку.

Источник: Соцсети

В Хабаровске участники мелкого ДТП не поделили дорогу и решили выяснить отношения в «снежном бою». Каждый считался себя правым и был не намерен уступать проезд на Бурейской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По рассказам очевидцев, все началось со словесно перепалки, между водителем Honda Fit и другими автомобилистами. Нарушитель, посчитав, что его должны были пропустить, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, преградив путь и парализовав движение. Тогда прохожие и автолюбители попытались его переубедить сначала разговорами, а после забрасыванием снегом от безысходности.

При этом участок, что ведет к детскому саду, давно качественно не чистили, отчего ежедневно проезд затруднен, а у многих жителей сдают нервы.