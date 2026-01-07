Минниханов: Рождество — праздник, который объединяет всех

«Прекрасный и светлый праздник — Рождество Христово — отмечает сегодня православный мир. От всей души поздравляю всех православных с этим долгожданным днем! Желаю добра, счастья и благополучия», — написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере MAX.
«Раштуа — күңелләрне җылыта торган, барчабызны берләштерә торган бәйрәм. Барлык православие динендәгеләрне ихлас күңелдән котлыйм! (в переводе с татарского — “Рождество — праздник, который согревает душу, объединяет всех. Сердечно поздравляю всех православных!”)» — добавил Рустам Минниханов, разместив также посвященный Рождеству видеоролик, передающий ауру праздника.