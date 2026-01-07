Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов: Рождество — праздник, который объединяет всех

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил с Рождеством верующих православных церквей, которые отмечают этот праздник по юлианскому календарю.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Прекрасный и светлый праздник — Рождество Христово — отмечает сегодня православный мир. От всей души поздравляю всех православных с этим долгожданным днем! Желаю добра, счастья и благополучия», — написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере MAX.

«Раштуа — күңелләрне җылыта торган, барчабызны берләштерә торган бәйрәм. Барлык православие динендәгеләрне ихлас күңелдән котлыйм! (в переводе с татарского — “Рождество — праздник, который согревает душу, объединяет всех. Сердечно поздравляю всех православных!”)» — добавил Рустам Минниханов, разместив также посвященный Рождеству видеоролик, передающий ауру праздника.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше