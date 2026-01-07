Украшения на улицах в Москве снижают уровень стресса, рассказала психолог

Помимо этого, большие конструкции на улицах столицы, украшенные дома и магазины привлекают внимание людей. «Замечая зимние декорации, человек начинает задумываться о подарках, встречах с друзьями и родственниками, а значит, переключает внимание с трудностей и проблем на положительные факторы», — добавила психолог.