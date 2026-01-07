Ричмонд
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Он отметил, что этот праздник дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам.

Источник: Reuters

Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил москвичей с Рождеством, отметив, что этот праздник дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам.

Он напомнил, что в городе проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», на площадках которого каждый гость может найти занятие по душе и помочь тем, кто в этом нуждается.

«Пусть в новом году рождественское настроение надолго останется с нами», — отметил мэр столицы.

Собянин пожелал горожанам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ранее с Рождеством россиян поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что праздник наполняет мир светом добра и любви, дарит надежду миллионам людей и радость от следования исконным духовным традициям, которые бережно передаются от отцов к детям.

По словам российского лидера, религиозные объединения постоянно проявляют заботу в делах милосердия и благотворительности, помогают тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции.

