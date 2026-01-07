За первую пятидневку января в Башкирии выпала третья часть месячной нормы снега

За первые пять дней января в Башкирии выпала третья часть месячной нормы снега. Об этом сообщил Башгидрометцентр.
Как пояснили специалисты, во второй пятидневке в регионе сохранится теплая погода — среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 3−4 градуса.
— Местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега различной интенсивности, гололед. В отдельные дни метель при усилении ветра до 15−20 м/с, — передали синоптики.
В ближайшие дни температура воздуха ночью будет опускаться до −4, 9 градусов (при прояснениях подморозит до −16), а днем столбики термометров покажут −2, −7.
