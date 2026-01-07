Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За первую пятидневку января в Башкирии выпала третья часть месячной нормы снега

В ближайшие дни в Башкирии будет теплее обычного на 3−4 градуса.

Источник: Комсомольская правда

За первые пять дней января в Башкирии выпала третья часть месячной нормы снега. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Как пояснили специалисты, во второй пятидневке в регионе сохранится теплая погода — среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 3−4 градуса.

— Местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега различной интенсивности, гололед. В отдельные дни метель при усилении ветра до 15−20 м/с, — передали синоптики.

В ближайшие дни температура воздуха ночью будет опускаться до −4, 9 градусов (при прояснениях подморозит до −16), а днем столбики термометров покажут −2, −7.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.