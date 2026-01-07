«Подарите близким внимание»: полпред Жога обратился к уральцам в Рождество

Артем Жога подчеркнул, что Рождество должно стать временем сохранения внутреннего единства общества.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил жителей Урала с Рождеством. Он напомнил о духовном смысле праздника и призвал всех к взаимной поддержке и заботе о близких.
«Пусть в этот день в ваших домах и сердцах будет светло и радостно. Подарите близким свое внимание и заботу. А если они находятся вдалеке от вас, то отправьте им весточку или помолитесь об их здравии», — написал Жога в своем telegram-канале.
Также полпред в своем поздравлении сделал акцент на семейных и общечеловеческих ценностях: милосердии, ответственности за ближнего, умении быть рядом в трудную минуту. Он подчеркнул, что Рождество должно стать временем поддержки родных и сохранения внутреннего единства общества.