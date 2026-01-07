Первый замгубернатора ЯНАО поздравила с Новым годом ямальских детей из приюта в Тюменской области

Ранее на Ямале власти также уделяли внимание новогодним мероприятиям для детей: в Салехарде губернатор округа Дмитрий Артюхов после музыкальной сказки «Цветущий сад полярной ночи» лично поздравил около 300 школьников из разных муниципалитетов и Волновахского округа. Тогда дети получили памятные подарки и открытки с посланием от главы региона.