Первый замгубернатора ЯНАО поздравила с Новым годом ямальских детей из приюта в Тюменской области

Ребятам подарили игрушки и наборы для красоты.
Первый губернатор ЯНАО Ирина Новоселова вручила новогодние подарки воспитанникам дома для детей «Сияние Севера», который находится в Тюменской области. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«Посетила наших подопечных — ребят из дома для детей “Сияние Севера” в Тюменской области (Исетский район). Наряду с традиционными сладкими подарками, вручила ребятам игрушки, а девочкам — наборы для красоты», — отметила замгубернатора в своем telegram-канале. На данный момент в доме для детей проживают 39 мальчиков и девочек.
Ранее на Ямале власти также уделяли внимание новогодним мероприятиям для детей: в Салехарде губернатор округа Дмитрий Артюхов после музыкальной сказки «Цветущий сад полярной ночи» лично поздравил около 300 школьников из разных муниципалитетов и Волновахского округа. Тогда дети получили памятные подарки и открытки с посланием от главы региона.