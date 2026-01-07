Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Рождеством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рождественские традиции, являясь частью богатого культурного и духовного наследия страны, способствуют укреплению связей поколений и помогают строить будущее республики на принципах мира, добра и согласия.
«Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия», — говорится в поздравлении главы государства с Рождеством Христовым, опубликованном пресс-службой президента.
Лукашенко пожелал соотечественникам счастья, благополучия и выразил надежду, что «неповторимая атмосфера праздника поможет в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений».
Ранее с Рождеством россиян поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также Глава поздравление православным верующим по случаю Рождества Христова направил президент РФ Владимир Путин.