Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Рождеством

Президент Белоруссии Лукашенко отметил, что рождественские традиции помогают строить будущее страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рождественские традиции, являясь частью богатого культурного и духовного наследия страны, способствуют укреплению связей поколений и помогают строить будущее республики на принципах мира, добра и согласия.

«Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия», — говорится в поздравлении главы государства с Рождеством Христовым, опубликованном пресс-службой президента.

Лукашенко пожелал соотечественникам счастья, благополучия и выразил надежду, что «неповторимая атмосфера праздника поможет в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений».

Ранее с Рождеством россиян поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также Глава поздравление православным верующим по случаю Рождества Христова направил президент РФ Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше