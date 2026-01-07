Ричмонд
Россиянин Сорокин побил исторический рекорд «Нью-Йорк Айлендерс» по «сухим» матчам

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил новый клубный рекорд по количеству «сухих» матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (9:0) он отразил все 44 броска по своим воротам, доведя свой личный счёт до 26 игр без пропущенных шайб в карьере. Таким образом, он превзошёл предыдущее достижение канадца Гленна Реша, выступавшего за клуб в 1970-х годах.

В текущем сезоне 2025/26 Сорокин уже провёл четыре «сухих» матча, что является лучшим показателем в лиге. Всего в этом регулярном чемпионате голкипер сыграл 25 матчей, одержав 13 побед при проценте отражённых бросков 91,5.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Брисбене.

