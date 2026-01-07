«Горбачи атаковали!»: в начале января омичу широко улыбнулось рыбацкое счастье

Редкая рыбацкая удача случилась с омичем, рыбачившим на левобережье, в районе бывшей ремонтно-эксплуатационной базы Иртышского пароходства. Со слов мужчины, его буквально «атаковали» крупные окуни.
«РЭБ. Два дня были — с 10:00 утра 4-го по 16:00 5-го января. Горбачи атаковали со всех сторон отбивался как мог! Попутно к окуням влетела еще щука на 3 килограмма, но фото сделать забыл!», — сообщил удачливый речной охотник в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».
Фото: телеграм-канал «Рыбалка в Омске».
На подтверждающих текст фотографиях действительно видны в большом количестве крупные окуни. Кстати, комментирующие фотографии рыболовы посетовали на отсутствие клева и поздравили омича с солидным уловом, предположив, что он удачно попал на подводную яму, где находилась стая окуней.