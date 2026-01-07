США выдвинули очередные требования Венесуэле: это касается России

Власти США выдвинули очередные требования к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на американскую администрацию, речь идет о разрыве экономических связей Каракаса с Россией, Кубой, Ираном и Китаем.
По информации источника, также Венесуэла должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать предпочтение Вашингтону в сфере нефтепроизводства. Таким образом, Вашингтон потребовал «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу».
В США завершился первый суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В понедельник Мадуро был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. К зданию суда венесуэльского лидера доставили под усиленной охраной на вертолете. Следующее заседание запланировано на 17 марта.
Напомним, лидер страны и его жена были захвачены и вывезены из страны в субботу, 3 января. США провели военную операцию в Каракасе.
Родригес, занимавшая пост вице-президента Венесуэлы, ранее принесла присягу в качестве исполняющего обязанности главы Боливарианской республики. Она отметила, что приносит присягу с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии США.
В свою очередь, в МИД России высказались об атаке США на Венесуэлу как акте вооруженной агрессии, а также назвали захват президента Венесуэлы Мадуро и его жены посягательством на суверенитет независимого государства.
ООН при этом заявили, что действия Соединенных Штатов во время операции в Венесуэле противоречат нормам международного права. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что любые вмешательства во внутренние дела суверенных государств должны осуществляться в строгом соответствии с международными обязательствами и уставом ООН.