США выдвинули очередные требования Венесуэле: это касается России

США выдвинули ряд требований Венесуэле, речь идёт о разрыве связей с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Власти США выдвинули очередные требования к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на американскую администрацию, речь идет о разрыве экономических связей Каракаса с Россией, Кубой, Ираном и Китаем.

По информации источника, также Венесуэла должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать предпочтение Вашингтону в сфере нефтепроизводства. Таким образом, Вашингтон потребовал «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу».

В США завершился первый суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В понедельник Мадуро был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. К зданию суда венесуэльского лидера доставили под усиленной охраной на вертолете. Следующее заседание запланировано на 17 марта.

Напомним, лидер страны и его жена были захвачены и вывезены из страны в субботу, 3 января. США провели военную операцию в Каракасе.

Родригес, занимавшая пост вице-президента Венесуэлы, ранее принесла присягу в качестве исполняющего обязанности главы Боливарианской республики. Она отметила, что приносит присягу с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии США.

В свою очередь, в МИД России высказались об атаке США на Венесуэлу как акте вооруженной агрессии, а также назвали захват президента Венесуэлы Мадуро и его жены посягательством на суверенитет независимого государства.

ООН при этом заявили, что действия Соединенных Штатов во время операции в Венесуэле противоречат нормам международного права. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что любые вмешательства во внутренние дела суверенных государств должны осуществляться в строгом соответствии с международными обязательствами и уставом ООН.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше