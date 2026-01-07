Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Рождеством

Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с праздником.

Источник: Комсомольская правда

Православные жители Челябинской области 7 января отмечают Рождество Христово — один из главных христианских праздников. С поздравлением обратился к южноуральцам губернатор Алексей Текслер.

— Этот светлый праздник согревает сердца теплом и радостью, напоминая о вечных ценностях — любви, доброте, сострадании и милосердии. В эти дни мы стремимся уделить больше времени и внимания своим родным и близким, — Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что рождество объединяет людей и помогает почувствовать связь с историей и культурой страны.