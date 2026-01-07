Глава курганского округа вручил премию лучшим хоккеистам

Курганские хоккеисты соревновались за призы от мэра.
В селе Альменево (Курганская область) 4 января прошли соревнования по хоккею на призы главы Альменевского округа Алексея Снежко. Турнир собрал несколько команд и зрителей на местной площадке. Об итогах соревнований сообщается в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».
«В селе Альменево прошли соревнования по хоккею на призы Главы Альменевского муниципального округа. Эти состязания собрали множество зрителей и участников, которые поддерживали команды», — указано в посте.
По итогам матчей первое место заняла команда «Юность» из Альменево. Вторыми стали хоккеисты «Торпедо» из Шумихи. Третье место завоевал «Целинник» из Целинного. Отдельные награды получили лучшие игроки турнира — Андреев Сергей (Шумиха) и Иван Тупицын (Альменево).
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на базе детско-юношеской спортивной школы № 3 состоялся второй этап Кубка губернатора в дисциплине фиджитал-футбол. Спортсмены получили медали и денежное вознаграждение.