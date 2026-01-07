Глава курганского округа вручил премию лучшим хоккеистам

В селе Альменево (Курганская область) 4 января прошли соревнования по хоккею на призы главы Альменевского округа Алексея Снежко. Турнир собрал несколько команд и зрителей на местной площадке. Об итогах соревнований сообщается в официальной группе администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».