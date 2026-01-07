Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы две страны, которые могут присоединиться к безвизу с Россией в 2026 году

Список стран с безвизовым въездом для российских туристов может пополниться ещё двумя государствами, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, в 2025 году к нему уже присоединились Китай, Иордания и Оман, а с 2026 года ожидается включение Саудовской Аравии и Индии.

Источник: Life.ru

«Переговоры о введении группового безвиза с Индией ведутся, решение может быть принято в первой половине 2026 года. Ожидается, что механизм будет аналогичен китайскому, то есть утверждение списков тургрупп — вероятно, от 5 до 50 человек — через аккредитованных операторов», — отметила эксперт.

Собеседница газеты «Известия» также подчеркнула, что поток туристов в страны Евросоюза существенно сократился по ряду технических причин, однако россияне продолжают посещать Грецию, Испанию, Италию и Францию. Кроме того, в 2025 году отмечено снижение турпотока в Иран и Венесуэлу.

Напомним, в конце минувшего года кабмин РФ одобрил подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме. Позже страны договорились об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше