Названы две страны, которые могут присоединиться к безвизу с Россией в 2026 году

«Переговоры о введении группового безвиза с Индией ведутся, решение может быть принято в первой половине 2026 года. Ожидается, что механизм будет аналогичен китайскому, то есть утверждение списков тургрупп — вероятно, от 5 до 50 человек — через аккредитованных операторов», — отметила эксперт.
Напомним, в конце минувшего года кабмин РФ одобрил подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизовом режиме. Позже страны договорились об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов.
