Названы две страны, которые могут присоединиться к безвизу с Россией в 2026 году

Список стран с безвизовым въездом для российских туристов может пополниться ещё двумя государствами, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, в 2025 году к нему уже присоединились Китай, Иордания и Оман, а с 2026 года ожидается включение Саудовской Аравии и Индии.