Куда в Волгограде сдать живую елку после Нового года

— Хвойные деревья помогают нам обогатить животным их внешнюю среду, — рассказывает руководитель центра «Дино» Анжела Макарова. — А после того, как елки немного подсохнут, мы перемелем их в щепу и превратим в ароматные подстилки для тех же хищников. Получается, что одна и та же вещь принесет нам двойную пользу.