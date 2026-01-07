Шторм все ближе: ждать ли магнитную бурю 8 января 2026

Уже скоро на Землю обрушится новая мощная магнитная буря.
Геомагнитную обстановку 8 января 2026 года едва ли можно назвать полностью спокойной. По данным лаборатории солнечной активности, в этот день Земля продолжит находиться под влиянием умеренно возмущенной магнитосферы. URA.RU рассказывает, ожидается ли магнитная буря 8 января и какова вероятность ухудшения космической погоды.
Солнечная активность 8 января.
Индекс солнечной активности.
По состоянию на 7 января индекс солнечной активности составляет 5,2 балла из 10, что соответствует среднему уровню. За последние двое суток на Солнце фиксируются в основном вспышки C-класса, без мощных выбросов плазмы, направленных в сторону Земли.
Графики солнечной активности показывают ровный фон без резких пиков. Это говорит о том, что в ближайшие сутки вероятность внезапных сильных геомагнитных возмущений остается невысокой. Основным фактором, влияющим на состояние магнитосферы, остается фоновый солнечный ветер.
Вероятность магнитной бури 8 января.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Согласно прогнозам ученых, 8 января магнитная буря маловероятна. Распределение вероятностей выглядит следующим образом:
87% — спокойная магнитосфера;10% — возбужденное состояние;3% — вероятность магнитной бури.
Прогнозируемое значение индекса Ap — 5, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке. Таким образом, 8 января магнитное поле Земли будет преимущественно стабильным, без бурь уровня G1 и выше. Но уже на следующий день ситуация кардинально изменится.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
По расчетам специалистов, уже скоро магнитные бури могут вновь ударить по Земле. Прогноз на ближайший месяц выглядит следующим образом:
8 января — преимущественно спокойная обстановка, без магнитной бури;9 января — рост геомагнитной активности, вероятность магнитной бури увеличивается до 56%.10−16 января — спокойная геомагнитная обстановка;17−23 января — подъем геомагнитной активности с возможными магнитными бурями;26−27 января — геомагнитный шторм.
Специалисты подчеркивают, что долгосрочный прогноз может уточняться по мере изменения солнечной активности. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять, чего ждать от космической погоды в ближайшие дни.
Что такое магнитная буря.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее при взаимодействии солнечного ветра и выбросов плазмы с магнитосферой планеты. Интенсивность бурь оценивается по шкале Kp: значения от 5 и выше считаются магнитной бурей и могут влиять на самочувствие людей и работу техники.
Симптомы магнитных бурь у человека.
Даже при умеренной геомагнитной активности люди могут ощущать головные боли, слабость, сонливость, снижение концентрации внимания и перепады артериального давления. Чаще всего на изменения космической погоды реагируют метеозависимые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Какие таблетки пить при магнитных бурях.
Врачи напоминают, что при слабых геомагнитных возмущениях специальные препараты не требуются. При ухудшении самочувствия допустимо использовать привычные обезболивающие средства, соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать переутомления. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется строго следовать назначениям лечащего врача и не менять схему приема лекарств без консультации специалиста.