Шторм все ближе: ждать ли магнитную бурю 8 января 2026

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее при взаимодействии солнечного ветра и выбросов плазмы с магнитосферой планеты. Интенсивность бурь оценивается по шкале Kp: значения от 5 и выше считаются магнитной бурей и могут влиять на самочувствие людей и работу техники.