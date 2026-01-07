Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 7 января 2026: На Молдову надвигаются снегопады и морозы до −18 градусов; почему президентка Молдовы не отдает подарки в музей или на аукцион; «мясник» из Молд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 7 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 7 января 2026:

1. Срочное предупреждение метеорологов: После короткого потепления, на Молдову надвигаются снегопады и морозы до −18 градусов.

2. Санду — золотая ручка, ковер, декоративная посуда: Почему президент Молдовы не отдает подарки в музей или на благотворительный аукцион, как делают главы других государств.

3. Пять мячей звезды мирового футбола Холанна, спортсмены-депутаты, бывший вратарь киевского «Динамо» в роли нарушителя молдавской границы: Топ спортивных событий-2025, удививших жителей Молдовы.

4. Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы.

5. Лихачишь и нарушаешь правила на автомбиле за границей — штраф заставят оплатить в Молдове: Раньше водители наглели и делали это безнаказанно.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).

Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.

Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).

Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.

А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).