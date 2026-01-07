Топ-5 главных новостей в Молдове 7 января 2026: На Молдову надвигаются снегопады и морозы до −18 градусов; почему президентка Молдовы не отдает подарки в музей или на аукцион; «мясник» из Молд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 7 января 2026:
1. Срочное предупреждение метеорологов: После короткого потепления, на Молдову надвигаются снегопады и морозы до −18 градусов.
2. Санду — золотая ручка, ковер, декоративная посуда: Почему президент Молдовы не отдает подарки в музей или на благотворительный аукцион, как делают главы других государств.
3. Пять мячей звезды мирового футбола Холанна, спортсмены-депутаты, бывший вратарь киевского «Динамо» в роли нарушителя молдавской границы: Топ спортивных событий-2025, удививших жителей Молдовы.
4. Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы.
5. Лихачишь и нарушаешь правила на автомбиле за границей — штраф заставят оплатить в Молдове: Раньше водители наглели и делали это безнаказанно.
