Президент Франции Эммануэль Макрон планирует установить контакт с Россией как можно скорее. Об этом французский лидер заявил France 2 после встречи так называемой «коалиции желающих», которая состоялась во вторник в Париже.
Макрон ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Франция хочет установить контракт с главой российского государства как можно скорее.
Он утверждается, что уже началось восстановление контактов между сторонами. И телефонный разговор Макрона с Путиным может состояться уже в ближайшие недели.
«Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», — сказал французский лидер.
При этом сам Путин, как неоднократно говорилось, готов вести переговоры с европейскими странами и решать все вопросы мирным путем.
Российский лидер надеется на начало диалога со странами ЕС. Однако глава государства отметил, что на данный момент это является маловероятны с учетом нынешних политических элитна континенте.
При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что на переговорах в Париже 6−7 января 2026 года будут утверждены ключевые документы по Украине. В «коалицию желающих» войдут около 50 стран-союзников, и они согласуют общие рамки гарантий безопасности для Украины.
Уитакер поделился позитивными прогнозами относительно мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако российская сторона в этих переговорах не участвовала.
Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию в конце ноября 2025 года предельно четко и детально описал позицию РФ и условия мира на Украине. Глава государства заявил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут из занимаемых ими территорий. В противном случае Россия добьется своих целей вооруженным путем.