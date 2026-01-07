Ричмонд
Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $60

Лондонская биржа ICE зафиксировала падение цены мартовских фьючерсов на нефть Brent ниже 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с 19 декабря 2025 года, согласно данным торгов.

По состоянию на 07:39 мск цена на нефть марки Brent снизилась на 0,89% и составила 59,97 долларов за баррель.

К 07:51 мск темпы снижения замедлились, и стоимость Brent составила 60,06 долларов за баррель, что на 0,74% ниже предыдущего уровня.

А ранее стоимость золота также достигла нового исторического максимума. Февральские фьючерсы на металл на бирже Comex выросли на 0,86%, достигнув $4541 за тройскую унцию, а в течение торговой сессии фиксировалась пиковая цена $4561,4. Одновременно мартовские фьючерсы на серебро продемонстрировали рост на 4,83% до $75,145 за унцию, ранее достигав $72,485.

