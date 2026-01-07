Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $60

А ранее стоимость золота также достигла нового исторического максимума. Февральские фьючерсы на металл на бирже Comex выросли на 0,86%, достигнув $4541 за тройскую унцию, а в течение торговой сессии фиксировалась пиковая цена $4561,4. Одновременно мартовские фьючерсы на серебро продемонстрировали рост на 4,83% до $75,145 за унцию, ранее достигав $72,485.