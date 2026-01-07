Синоптики раскрыли, какой погоды ждать свердловчанам в Рождество

В праздник будет морозно, но уже скоро стоит ждать потепления.
Днем 7 января в Свердловской области сохранится морозная погода без осадков, при этом температура воздуха почти не изменится и составит от −10 до −15 градусов. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
«7 января днем в поступившем на Урал арктическом воздухе температура повышаться почти не будет (-10,-15 градусов). Атмосферное давление растет, существенных осадков не ожидается, порывы ветра ослабеют», — уточнили в ведомстве.
По информации синоптиков, циклон с района Черного моря уже смещается на европейскую часть России и широким фронтом несет на север более теплые воздушные массы. Атмосферный фронт этого циклона подойдет к Свердловской области в утренние часы 8 января. В южных районах региона ожидаются снегопады и заметное повышение температуры, при этом на севере смягчения погоды в ближайшие дни не прогнозируется.