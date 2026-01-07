«Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нью-Джерси» в НХЛ со счетом 9:0

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не пропустил ни одной шайбы в ворота в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси».
Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу «Айлендерс». Открыл счет на 2-й минуте матча Мэтью Барзал. Тремя голами, на 5-й, 14-й и 24-й минутах, отметился Энтони Дюклер. Шайбы также забросили Симон Хольмстрём (32), Кейси Сизикас (42 и 60), Тони Деанджело (52) и Калум Ритчи (59).
Российский хоккеист Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам, в четвертый раз в сезоне сыграв «на ноль». Такой результат является лучшим в нынешнем регулярном чемпионате. Всего в текущем сезоне голкипер сыграл 25 матчей и одержал 13 побед. Показатель отраженных бросков составляет 91,5%. Cорокин обновил клубный рекорд по «сухим» матчам. На его счету сейчас 26 таких игр.
«Айлендерс» набрал 52 очка в 43 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нью-Джерси» после 43 встреч находится на шестой строчке. В активе команды 46 очков.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по голам на домашней арене.