«Нью-Йорк Айлендерс» разгромил «Нью-Джерси» в НХЛ со счетом 9:0

Российский хоккеист Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам, в четвертый раз в сезоне сыграв «на ноль». Такой результат является лучшим в нынешнем регулярном чемпионате. Всего в текущем сезоне голкипер сыграл 25 матчей и одержал 13 побед. Показатель отраженных бросков составляет 91,5%. Cорокин обновил клубный рекорд по «сухим» матчам. На его счету сейчас 26 таких игр.