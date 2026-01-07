В Бурятии 23-летний парень отдал аферистам более 40 тысяч рублей

В Бурятии 23-летний житель Улан-Удэ обратился в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. С его банковского счёта похищено 43 тысячи рублей. Об этом сообщили в МВД Бурятии. По словам потерпевшего, всё началось с звонка от человека, представившегося курьером, который сообщил о посылке и попросил продиктовать код для её получения. После этого мужчина получил смс о якобы несанкционированном входе в его личный кабинет на портале «Госуслуги».
— Мужчина позвонил по указанному в сообщении номеру — там ему ответил лжесотрудник «Министерства финансов». Аферист заявил, что заявитель стал жертвой мошенников, и вынудил его скачать приложение для установки мессенджера, — поделились в ведомстве.
Затем последовал звонок от человека, назвавшегося лжеправоохранителем. Тот подтвердил «угрозу», сообщил о якобы оформленной на имя жертвы доверенности на постороннего человека и под этим предлогом вынудил перевести все доступные средства — 43 тысячи рублей — на «безопасный счёт», который на самом деле контролировали мошенники.