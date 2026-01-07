В Хабаровском крае с февраля 2026 вырастет размер материнского капитала

В Хабаровском крае с 1 февраля 2026 года, как и по всей России пройдёт ежегодная индексация материнского капитала — его размер увеличат на 6,8 %. Это коснётся и семей Хабаровского края: как тех, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету остались неизрасходованные средства. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его данным, в 2026 году средствами маткапитала смогут воспользоваться почти 1,7 млн российских семей. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей — на 30 млрд больше, чем в 2025 году. Для Хабаровского края, где поддержка семей остаётся одним из приоритетов социальной политики, изменения станут ощутимым подспорьем.
После индексации суммы выплат распределятся так: на первого ребёнка (рождённого или усыновлённого с 1 января 2020 года) семья получит 737 205,10 руб.; на второго ребёнка (если ранее право на маткапитал не возникало) — 974 189,12 руб. Тем, кто уже использовал выплату на первенца после 2020 года, при рождении второго ребёнка положена доплата в размере 236 983,99 руб.
Проверить актуальный остаток средств жители края могут в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России.
Наиболее востребованное направление расходования маткапитала — улучшение жилищных условий. Важное новшество 2026 года: с 1 января больше не потребуется согласие банка‑залогодержателя для оформления недвижимости в общую собственность всех членов семьи. В Хабаровском крае, где многие семьи решают жилищный вопрос с помощью ипотеки, это упростит процедуры и сэкономит время.
Средства маткапитала разрешается использовать сразу после рождения ребёнка, не дожидаясь его трёхлетия. На них можно:
купить жильё на первичном или вторичном рынке (в том числе по договору долевого участия);
построить или реконструировать индивидуальный жилой дом;
оплатить первоначальный взнос или погасить основной долг и проценты по ипотечному кредиту;
внести вступительный взнос в жилищно‑строительный кооператив.
Второе по популярности направление — образование детей. Средства идут на оплату детского сада, школы, колледжа, вуза, дополнительных занятий, а также на проживание в общежитии учебного заведения. При этом оплатить можно обучение любого ребёнка в семье, не обязательно того, на кого выдан сертификат.
Кроме того, маткапитал позволяет:
получать ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет (если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе);
формировать накопительную пенсию матери (с 2024 года — также отца, являющегося единственным усыновителем);
покупать товары и услуги для социальной адаптации детей‑инвалидов (при наличии отметки о российском гражданстве в свидетельстве о рождении).
Чтобы распорядиться средствами, нужно подать заявление о выборе направления их использования. Это можно сделать через портал «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ. К заявлению прикладывают документы, подтверждающие цель — например, кредитный договор для погашения ипотеки или договор с образовательной организацией.
С 2026 года процесс станет прозрачнее: Социальный фонд России будет в обязательном порядке направлять владельцам сертификата уведомления о перечислении средств — в том числе при частичном использовании капитала.