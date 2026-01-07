В Хабаровском крае с февраля 2026 вырастет размер материнского капитала

В Хабаровском крае с 1 февраля 2026 года, как и по всей России пройдёт ежегодная индексация материнского капитала — его размер увеличат на 6,8 %. Это коснётся и семей Хабаровского края: как тех, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету остались неизрасходованные средства. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.