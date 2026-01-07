Ростовчан в праздничные дни атакуют мошенники

Аферисты используют как известные, так и новые схемы обмана. В частности, они маскируют вредоносные ссылки под легитимные уведомления от банков, служб доставки или сообщения о выигрышах.
Переход по таким ссылкам может привести к установке вируса, краже личных данных (паролей, информации о банковских картах) или блокировке устройства. Рекомендуется избегать сомнительных ссылок и, при необходимости, проверять информацию непосредственно в личном кабинете или офисе организации.
Еще одна распространенная уловка — предложение «бесплатных» подарков через мессенджеры или социальные сети. Мошенники предлагают ценные призы в обмен на распространение ссылок на акцию среди большого числа друзей или в различных чатах.
Это классическая схема вовлечения пользователей в распространение спама и вирусов. МВД напоминает, что бесплатные подарки, как правило, являются приманкой, и призывает граждан воздержаться от пересылки подозрительных ссылок и сообщений.