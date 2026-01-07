Россиянам рассказали о 120 странах с безвизовым или условно безвизовым въездом

По его словам, речь идет как о полном безвизовом режиме, когда достаточно загранпаспорта, так и о визе по прибытии или электронном разрешении, оформляемом в аэропорту или на пограничном пункте. Документ можно предъявить в распечатанном виде или с экрана смартфона.