Россиянам рассказали о 120 странах с безвизовым или условно безвизовым въездом

Россиянам по итогам 2025 года доступны 120 стран и территорий с полностью безвизовым или условно безвизовым въездом. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
По его словам, речь идет как о полном безвизовом режиме, когда достаточно загранпаспорта, так и о визе по прибытии или электронном разрешении, оформляемом в аэропорту или на пограничном пункте. Документ можно предъявить в распечатанном виде или с экрана смартфона.
Он отметил, что россиянам разрешили безвизовый въезд в Китай на 30 дней, а также ведутся переговоры о безвизовом режиме с Индией для групповых поездок. В 2025 году были достигнуты договоренности о введении безвизового режима с рядом стран Ближнего Востока, включая Оман, Иорданию и Саудовскую Аравию.
Глава комитета добавил, что полностью безвизовыми для россиян являются 12 африканских стран, а также большинство государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где упрощение въезда продолжается. Российские туристы могут находиться в этих странах от 15 до 90 дней в зависимости от конкретного государства, передает ТАСС.
Белоруссия, Узбекистан и Киргизия вошли в топ-3 дешевых зарубежных направления для поездок в текущем году.