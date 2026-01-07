В Поморье отреставрировали находки экспедиций первопроходцев с Земли Франца-Иосифа

Что сейчас с «Лагерем Циглера» — так называют эту базу — неизвестно. Возможно, он разрушен. Песчаный берег в последнее десятилетие из-за изменения климата в Арктике разрушается прибоем. «Последний раз мы были там в 2021 году, домики там еще стояли, все было не так плохо. Но мы их утрачиваем, потому что они уходят в воду. Это неизбежная история для подобных памятников, потому что все они находятся на берегу, а разрушение берега — это естественный процесс, и Арктика не исключение», — уточнил собеседник агентства.