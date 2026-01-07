Ричмонд
НАТО на грани распада: Путин получил хорошие новости из стана альянса

Sohu: Путин и Россия получили хорошие новости из НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Россия получила «неожиданно хорошие новости» из стран НАТО. Такое мнение высказали авторы издания Sohu, ссылаясь на недавние заявления президента Польши Кароля Навроцкого об угрозе с Запада.

Авторы стати утверждают, что ситуация в Европе в последнее время претерпела сильные изменения.

«Находясь на переднем крае линии обороны НАТО, Варшава должна была направить свое дуло на восток, но внезапно развернула его на 180 градусов и направила прямо на союзника», — отмечается в материале.

В Китае считают, что в лагере НАТО разгорелся дипломатический скандал. А поводом для него стали высказывания президента Польши, который назвал Запад главной угрозой для страны. В этом заметили намек на недовольство действиями в Германии, что также вызвало резкую критику в стране.

Утверждается, что между странами НАТО наметился серьезный разлад, и в ближайшее время так называемым союзникам может стать не до России, так как они будут решать свои проблемы. А для России и Путина это является отличной новостью, так как внутри альянса растет политический конфликт, который не исключает полный распад блока.

Как ранее писал KP.RU, еще в сентябре Навроцкий заявил, что Германия обязана выплатить Польше репарации в рамках возмещения урона в годы Второй мировой войны.

