НАТО на грани распада: Путин получил хорошие новости из стана альянса

Утверждается, что между странами НАТО наметился серьезный разлад, и в ближайшее время так называемым союзникам может стать не до России, так как они будут решать свои проблемы. А для России и Путина это является отличной новостью, так как внутри альянса растет политический конфликт, который не исключает полный распад блока.