The Times назвала четыре возможных способа присоединения Гренландии к США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов присоединения Гренландии. Об этом сообщает The Times. По информации, одним из способов может стать военное вторжение на остров с последующей оккупацией.
Другим вариантом, по сведениям издания, является принуждение: Трамп может предложить выкупить Гренландию у Дании и одновременно пообещать местному населению крупные инвестиции в экономику острова.
Газета также указывает, что возможным сценарием является заключение Договора о свободной ассоциации, аналогичного соглашениям США с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. По этим договоренностям страны получают финансовую поддержку от США, а Вашингтон получает контроль над оборонными вопросами при сохранении внутреннего самоуправления.
Четвертая опция, отмечает издание, предполагает сохранение статуса Гренландии как территории Дании при увеличении военного присутствия США, заключении коммерческих соглашений по разведке месторождений и назначении американских чиновников советниками местного правительства.
5 января СМИ сообщили, что США планируют установить контроль над Гренландией до 4 июля. По данным журналистов, Вашингтон может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре, и к 250-летию независимости страны.