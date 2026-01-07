The Times назвала четыре возможных способа присоединения Гренландии к США

5 января СМИ сообщили, что США планируют установить контроль над Гренландией до 4 июля. По данным журналистов, Вашингтон может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре, и к 250-летию независимости страны.