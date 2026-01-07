Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ростовской трассе в перевернувшейся машине погибла непристегнутая пассажирка

В Ростовской области погибшая в ДТП пассажирка была не пристегнута ремнем безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибла 26-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Предварительно установлено, что находившиеся в транспортном средстве дети перевозились без использования детских удерживающих устройств. Кроме того, погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности, — уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По информации ведомства, 33-летний водитель Hyundai Accent выехал на правую обочину, потерял управление, съехал влево с дороги и перевернулся. Пассажирка скончалась до прибытия скорой помощи.

В результате ДТП четырехлетний ребенок скончался в больнице. Еще один шестилетний ребенок и водитель получили травмы.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше