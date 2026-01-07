На ростовской трассе в перевернувшейся машине погибла непристегнутая пассажирка

В Ростовской области в ДТП на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибла 26-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Предварительно установлено, что находившиеся в транспортном средстве дети перевозились без использования детских удерживающих устройств. Кроме того, погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности, — уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По информации ведомства, 33-летний водитель Hyundai Accent выехал на правую обочину, потерял управление, съехал влево с дороги и перевернулся. Пассажирка скончалась до прибытия скорой помощи.
В результате ДТП четырехлетний ребенок скончался в больнице. Еще один шестилетний ребенок и водитель получили травмы.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.
В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).