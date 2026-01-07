Ричмонд
В храмы Екатеринбурга привезли больше 300 рождественских елок

В храмы Екатеринбурга завезли более 300 хвойных деревьев и три кубометра пихтового лапника.

Источник: Областная газета

В храмы Екатеринбурга привезли больше 300 новогодних и рождественских елок, а также три кубометра пихтового лапника. Их привезли специалисты Уральской авиабазы. Хвойными деревьями украсили Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье и другие городские храмы. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

— Пихтовый лапник используют не только для украшения помещений, но и для создания вертепов в канун Рождества. Наша помощь позволила Екатеринбургской епархии подарить верующим уральцам праздничное настроение, — рассказал директор авиабазы Александр Петров.

Лесные пожарные срубили хвойные деревья на лесных дорогах, которые требовали расчистки для сохранения леса от пожаров. Как отметили в ДИПе, это является одной из основных задач национального проекта «Экологическое благополучие».