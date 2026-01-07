В РФ введут ГОСТы на плоды боярышника, шиповника и продукты пчеловодства

Совместно с Минсельхозом будет проведена работа по определению показателей безопасности и качества продуктов питания, которые на сегодняшний день не имеют гостированных современных методов испытаний. Шалаев выразил надежду, что в 2026 году появится детальная программа актуализации таких ГОСТов.