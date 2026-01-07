В РФ введут ГОСТы на плоды боярышника, шиповника и продукты пчеловодства

Росстандарт намерен в 2026 году ввести ГОСТы в пищевой сфере, в том числе на продукты пчеловодства, плоды боярышника и шиповника. Об этом агентству ТАСС рассказал глава ведомства Антон Шалаев.
«Также в 2026 году намерены утвердить ГОСТы на плоды боярышника и шиповника, продукты пчеловодства, диетические пшеничные и ржаные отруби, амарантовую крупу», — сообщил руководитель Росстандарта.
Ведомство также рассчитывает в текущем году обновить ГОСТ на термины и определения пищевой продукции для спортсменов.
Совместно с Минсельхозом будет проведена работа по определению показателей безопасности и качества продуктов питания, которые на сегодняшний день не имеют гостированных современных методов испытаний. Шалаев выразил надежду, что в 2026 году появится детальная программа актуализации таких ГОСТов.
Ранее стало известно об утверждении в России нового нацстандарта по безопасности горок для тюбинга.