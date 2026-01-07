Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет формироваться теплым атмосферным фронтом, скользящим по территории региона с юго-запада на северо-восток. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами — сильный. Температура воздуха в городе минус четыре — минус шесть градусов, по области — минус три — минус восемь градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.