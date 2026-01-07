Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Снегопад и температура до минус шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет формироваться теплым атмосферным фронтом, скользящим по территории региона с юго-запада на северо-восток. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами — сильный. Температура воздуха в городе минус четыре — минус шесть градусов, по области — минус три — минус восемь градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, с переходом на северо-западный, со скоростью 3−8 метров в секунду.
«Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — добавил он.