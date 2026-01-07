Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Калашникова поздравляет с Рождеством читателей МК

Светская львица Анна Калашникова сердечно поздравляет читателей «Московского комсомольца» со светлым праздником Рождества! От всей души желает вам мирного неба над головой, моря искреннего счастья и теплых улыбок. Пусть все ваши заветные желания исполняются — стремительно, красиво и грациозно, подобно бегу прекрасной лошади. Пусть эти дни будут наполнены уютом и радостью в кругу самых близких: семьи и дорогих друзей. Желает вам благополучия и мудрости в новом году — чтобы в нем находилось время не только для свершений, но и для душевного отдыха, не забывая дарить себе заботу.

Светская львица Анна Калашникова сердечно поздравляет читателей «Московского комсомольца» со светлым праздником Рождества!

От всей души желает вам мирного неба над головой, моря искреннего счастья и теплых улыбок. Пусть все ваши заветные желания исполняются — стремительно, красиво и грациозно, подобно бегу прекрасной лошади.

Пусть эти дни будут наполнены уютом и радостью в кругу самых близких: семьи и дорогих друзей. Желает вам благополучия и мудрости в новом году — чтобы в нем находилось время не только для свершений, но и для душевного отдыха, не забывая дарить себе заботу.