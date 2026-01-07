Ричмонд
Лукашенко сказал о бескорыстных устремлениях в поздравлении с Рождеством

Лукашенко тепло и коротко поздравил белорусов с Рождеством.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что у этого праздника особое место, потому что он олицетворяет собой торжество любви, добра и милосердия.

Александр Лукашенко отметил, что традиции Рождества являются частью богатейшего культурного и духовного наследия белорусского народа, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия.

«Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений», — говорится в поздравлении.

В Беларуси православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января 2026. Что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января — подробнее здесь.

Кроме того, синоптики сказали про −14 и снег на православное Рождество 7 января в Беларуси.

Мы писали, что изменится для пенсионеров в Беларуси, 2026: средняя пенсия — около 1100 рублей, социальную и минимальную, а также возрастные доплаты пересчитают четыре раза за год.

