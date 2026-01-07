Лукашенко сказал о бескорыстных устремлениях в поздравлении с Рождеством

Президент Александр Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Президент подчеркнул, что у этого праздника особое место, потому что он олицетворяет собой торжество любви, добра и милосердия.
Александр Лукашенко отметил, что традиции Рождества являются частью богатейшего культурного и духовного наследия белорусского народа, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия.
«Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений», — говорится в поздравлении.
