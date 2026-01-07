Ричмонд
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву более чем на 13 часов

Авиарейс Владивосток — Москва задержали более чем на 13 часов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — РИА Новости. Авиарейс «Владивосток — Москва» задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам… отложен вылет рейса авиакомпании “Аэрофлот” в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск — ред.). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22.40 (время местное) (15.40 мск — ред.)», — говорится в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, в аэропорту организован прием граждан. Авиакомпания предоставила гражданам необходимые услуги.