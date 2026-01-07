Россиян предупредили о тюремном сроке за публикацию чужих личных данных

Уголовная ответственность может наступить за публикацию личных сведений о человеке без его согласия.
Публикация личных сведений о человеке без его согласия нарушает Конституцию РФ и может повлечь гражданскую, административную и даже уголовную ответственность. Об этом сообщил старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат, кандидат юридических наук Виталий Шакин.
К личной информации относятся не только стандартные персональные данные (адрес, телефон, паспорт, семейное положение), но и любая информация о частной жизни: переписка, доходы, состояние здоровья, места отдыха, хобби, и другое. Конституция РФ прямо гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и запрещает распространение таких сведений без согласия лица. «Конституционный суд РФ еще в 2012 году указал: любая информация о частной жизни человека носит конфиденциальный характер и относится к сведениям ограниченного доступа. Поэтому ее публикация без согласия рассматривается как нарушение личных прав», — отметил Шакин в беседе с изданием «Газета.Ru».
Ответственность зависит от того, кто и как распространил данные, с какой целью и на какой площадке. Пострадавший может требовать через суд компенсацию морального вреда, удаления информации и уничтожения ее носителей. Если сведения раскрыл человек, получивший доступ к ним по работе, возможна административная ответственность, а в более серьезных случаях — уголовная с наказанием до двух лет лишения свободы, а при данных о несовершеннолетнем — до пяти лет.
Шакин советует вначале зафиксировать факт публикации, то есть скриншоты, фото, видео, нотариальный осмотр страницы, а затем направить нарушителю претензию с требованием удалить сведения и возместить вред. Если договориться не удается, можно обращаться в суд, при утечке персональных данных — жаловаться в Роскомнадзор, а для уголовного преследования — в прокуратуру или Следственный комитет.