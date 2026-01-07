Россиян предупредили о тюремном сроке за публикацию чужих личных данных

Ответственность зависит от того, кто и как распространил данные, с какой целью и на какой площадке. Пострадавший может требовать через суд компенсацию морального вреда, удаления информации и уничтожения ее носителей. Если сведения раскрыл человек, получивший доступ к ним по работе, возможна административная ответственность, а в более серьезных случаях — уголовная с наказанием до двух лет лишения свободы, а при данных о несовершеннолетнем — до пяти лет.