Белоусов принял участие в рождественском богослужении в Главном храме ВС РФ

Рождественское богослужение в Главном храме ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России.
На богослужении присутствовал также министр обороны России Андрей Белоусов. Таинство возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Кроме того, 7 января в храме состоится утренняя литургия, а на Соборной площади пройдут рождественские гуляния с новогодними спектаклями для детей, творческими мастерскими, выставкой ледовых фигур и выступлениями музыкальных коллективов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несёт в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.