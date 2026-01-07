Белоусов принял участие в рождественском богослужении в Главном храме ВС РФ

На богослужении присутствовал также министр обороны России Андрей Белоусов. Таинство возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Кроме того, 7 января в храме состоится утренняя литургия, а на Соборной площади пройдут рождественские гуляния с новогодними спектаклями для детей, творческими мастерскими, выставкой ледовых фигур и выступлениями музыкальных коллективов.