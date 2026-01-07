Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщило издание Politico.
Накануне, 6 января, лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по Украине. Подписи под документом поставили лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Кир Стармер, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.
По изначальным ожиданиям планировалось, что США также подпишут документ, однако его подписали только представители так называемой «коалиции желающих». Вашингтон не входит в этот альянс.
Документ касается «гарантий безопасности» — намерений относительно будущего размещения многонациональных сил в Украине. При этом конкретные обязательства стран в нее не вошли.
«Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта. В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее», — говорится в публикации.
Как ранее писал KP.RU, что РФ выступает категорически против размещения войск НАТО на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что любые подобные формирования станут законной целью для российской армии.