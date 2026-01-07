Кристен Стюарт заявила, что хочет снять ремейк «Сумерек»

— Мне нравится то, что сделала Кэтрин (Хардвик). Мне нравится то, что сделал Крис (Вайц). Мне нравится то, что все режиссеры привнесли в эти фильмы. Я бы с удовольствием заново адаптировала «Сумерки». Да, конечно! Я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я полностью в деле!, — рассказала Кристен.