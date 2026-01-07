Кристен Стюарт заявила, что хочет снять ремейк «Сумерек»

Актриса и режиссер Кристен Стюарт рассказала, что планирует снять ремейк «Сумерек». По ее словам, проект привлекает ее желанием переосмыслить историю, которая когда-то сделала ее известной.
Актриса отметила, что в этом году выходит ее режиссерский дебют, и она полна энтузиазма попробовать себя в новом проекте. Именно поэтому Стюарт решила вернуться к знакомой истории и придать ей свежий взгляд.
— Мне нравится то, что сделала Кэтрин (Хардвик). Мне нравится то, что сделал Крис (Вайц). Мне нравится то, что все режиссеры привнесли в эти фильмы. Я бы с удовольствием заново адаптировала «Сумерки». Да, конечно! Я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я полностью в деле!, — рассказала Кристен.
По ее словам, ремейк будет снят с большим бюджетом, а также с любовью и поддержкой команды, чтобы показать новую интерпретацию отношений Беллы и Эдварда, передает ET.
Ранее на стриминговом сервисе Netflix вышла готическая драма «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо. Фильм снят по знаменитому роману английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Что известно о новой кинокартине — в материале «Вечерней Москвы».