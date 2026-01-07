В Тюмени станет больше рыбы местного производства

В частности, производство экзотического для этих широт клариевого сома составило 160 тонн, что подчеркивает технологический потенциал местных предприятий. Еще более 1,5 тысячи тонн продукции обеспечили другие виды рыбы, пользующиеся спросом у населения. Ранее стало известно, что с улиц Тюмени изъяли сотню килограммов контрафактной рыбы. В отношении нелегальных торговцев составили 13 административных протоколов за работу вне специально отведенных мест.