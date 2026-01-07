В Тюмени станет больше рыбы местного производства

На местном рынке представлено 12 видов рыбы собственного выращивания.
Рыбоводные предприятия Тюменской области наращивают производство, в 2025 году ими было выращено 2909 тонн рыбы. Такие итоги подвел департамент АПК региона в своем telegram-канале.
«74 профильных предприятия, работающих в области, суммарно вырастили 2909 тонн рыбы. Ассортимент местной продукции на рынке сегодня представлен 12 видами», — сообщило ведомство.
Департамент отмечает успешную диверсификацию отрасли. На прилавках представлена продукция 12 различных наименований. Помимо традиционных для региона сиговых (741 т), карповых (429 т) и щуки (204 т), местные рыбоводы осваивают новые ниши.
В частности, производство экзотического для этих широт клариевого сома составило 160 тонн, что подчеркивает технологический потенциал местных предприятий. Еще более 1,5 тысячи тонн продукции обеспечили другие виды рыбы, пользующиеся спросом у населения. Ранее стало известно, что с улиц Тюмени изъяли сотню килограммов контрафактной рыбы. В отношении нелегальных торговцев составили 13 административных протоколов за работу вне специально отведенных мест.