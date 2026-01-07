Рождественские елки губернатора посетят 13 тысяч юных челябинцев. Фото

На первой елке показали мюзикл «Волшебник изумрудного города» Праздничные спектакли продлятся до 14 января Для детей организовали спектакль, мастер-классы и анимационную программу Для детей с нарушением зрения показ сопровождался тифлокомментированием Серию рождественских елок открыли Алексей Текслер и митрополит Алексий На мероприятия соберут детей разных социальных категорий Первое мероприятие прошло в театре оперы и балета имени Глинки На елки по всей области детей соберут 13 театров.