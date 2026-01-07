Рождественские елки губернатора посетят 13 тысяч юных челябинцев. Фото

Рождественские елки губернатора посетит больше юных южноуральцев, чем год назад.
Рождественские елки челябинского губернатора Алексея Текслера в 2026 году посетят 13 тысяч ребят, что больше, чем годом ранее. Как рассказали пресс-службе главы региона старт мероприятию Текслер дал вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием.
«В Челябинской области начались Рождественские елки губернатора. Всего с 7 по 14 января пройдет 46 новогодних спектаклей», — заявили в правительстве региона.
На первом представлении в Челябинском театре оперы и балета юные зрители увидели мюзикл «Волшебник изумрудного города». Для детей с нарушением зрения из школы № 127 организовали показ с тифлокомментированием, чтобы они могли в полной мере ощутить праздничную атмосферу.
Губернатор, обращаясь к ребятам, поздравил всех с Рождеством и пожелал, чтобы их мечты обязательно исполнялись. Текслер подчеркнул, что для этого нужно стараться, совершать добрые поступки и слушаться родителей.
Митрополит Алексий в свою очередь пожелал детям, чтобы Рождество всегда оставалось для них путеводной звездой. Среди гостей праздника — дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники интернатов, дети военнослужащих, а также победители творческих конкурсов.
После челябинских показов праздничные спектакли пройдут в театрах по всей области. Свои постановки представят 13 государственных и муниципальных театров из разных городов Южного Урала.
