Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рождественские елки губернатора посетят 13 тысяч юных челябинцев. Фото

Рождественские елки челябинского губернатора Алексея Текслера в 2026 году посетят 13 тысяч ребят, что больше, чем годом ранее. Как рассказали пресс-службе главы региона старт мероприятию Текслер дал вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием.

Рождественские елки губернатора посетит больше юных южноуральцев, чем год назад.

Рождественские елки челябинского губернатора Алексея Текслера в 2026 году посетят 13 тысяч ребят, что больше, чем годом ранее. Как рассказали пресс-службе главы региона старт мероприятию Текслер дал вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием.

«В Челябинской области начались Рождественские елки губернатора. Всего с 7 по 14 января пройдет 46 новогодних спектаклей», — заявили в правительстве региона.

На первом представлении в Челябинском театре оперы и балета юные зрители увидели мюзикл «Волшебник изумрудного города». Для детей с нарушением зрения из школы № 127 организовали показ с тифлокомментированием, чтобы они могли в полной мере ощутить праздничную атмосферу.

Губернатор, обращаясь к ребятам, поздравил всех с Рождеством и пожелал, чтобы их мечты обязательно исполнялись. Текслер подчеркнул, что для этого нужно стараться, совершать добрые поступки и слушаться родителей.

Митрополит Алексий в свою очередь пожелал детям, чтобы Рождество всегда оставалось для них путеводной звездой. Среди гостей праздника — дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники интернатов, дети военнослужащих, а также победители творческих конкурсов.

После челябинских показов праздничные спектакли пройдут в театрах по всей области. Свои постановки представят 13 государственных и муниципальных театров из разных городов Южного Урала.

На первой елке показали мюзикл «Волшебник изумрудного города» Праздничные спектакли продлятся до 14 января Для детей организовали спектакль, мастер-классы и анимационную программу Для детей с нарушением зрения показ сопровождался тифлокомментированием Серию рождественских елок открыли Алексей Текслер и митрополит Алексий На мероприятия соберут детей разных социальных категорий Первое мероприятие прошло в театре оперы и балета имени Глинки На елки по всей области детей соберут 13 театров.