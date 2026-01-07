Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона

«Холод влияет не только на аккумулятор, но и на экран, разъемы и внутренние компоненты устройства. … На сильном морозе стекло и защитные слои становятся более хрупкими. Резкое нажатие или падение в таких условиях повышает риск трещин, даже если ранее смартфон легко переносил механические нагрузки», — сообщила она.